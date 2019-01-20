Fatih'te Yangın: 1 Ölü
11 dakika önce
Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı.
Fatih
'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Olayyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
--------------
-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
Filmlere Konu Olacak Hayat Hikayesi! Eşinin 'Bir Liralık' Tatlı İsteği, Uyuşturucu Batağından Çıkartıp Hayatlarını Değiştirdi
Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi
İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir