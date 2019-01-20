Son Dakika Haberleri: Fatih'te Yangın: 1 Ölü

Fatih'te Yangın: 1 Ölü

1 saat önce

Fatih'te üç katlı bir binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, üst katta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Fatih'te Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Fatih'te üç katlı bir binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, üst katta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Yüksekler Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol aldıktan sonra üst katta mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler binada yaptıkları kontrolde bir kişinin cesedine ulaştı.

Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgede havaya yükselen yoğun dumanın Süleymaniye Camisi'nin kubbe ve minaresini kaplaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
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