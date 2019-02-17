Fatih'te Yangın
20 dakika önce
Fatih'te üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Fatih
'te üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla buradan uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, tüm çatıyı kaplayan alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:53 Kaynak: AA
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