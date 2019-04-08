Fatih'te Yangın
17 dakika önce
Fatih'teki bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih
'teki bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi
'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:30 Kaynak: AA
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