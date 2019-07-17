Son Dakika Haberleri: Fatih'te yangın
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te yangın

1 saat önce

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te yangın, System.String[]
Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi Hayriyehanim Sokağı'ndaki bir iş merkezinin zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üs katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
Deri çanta imal edildiği belirtilen iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.
Fatih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar 19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:43:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]