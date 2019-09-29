Son Dakika Haberleri: Fatih'te yangın
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Fatih'te yangın

1 saat önce

Fatih'te bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokağı'ndaki 4 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı binada mahsur kalan 15 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Fatih'te yangın

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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