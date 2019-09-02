Son Dakika Haberleri: Fatih'te yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
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Fatih'te yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

7 saat önce

Fatih'te iki katlı binanın boş olan birinci katında çıkan yangında, binanın üst katında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih'te yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Fatih'te iki katlı binanın boş olan birinci katında çıkan yangında, binanın üst katında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Caddesi'ndeki iki katlı binanın boş olan birinci katında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevler kısa sürede binayı sararken, binanın ikinci katında kalan bazı bina sakinleri dairede mahsur kaldı.

Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan 7 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangının başladığı dairede yaşlı bir kadının yaşadığı ve olay esnasında tatilde olduğu öğrenildi.

Yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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