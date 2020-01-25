Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Fatih'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan evlerini çaresizce izleyen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı.

Fatih'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan evlerini çaresizce izleyen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Meslek Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan 6 kişilik Gevrek ailesi, yangın büyümeden dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evlerini ağlayarak izleyen aileyi, komşuları teselli etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:55 Kaynak: AA
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