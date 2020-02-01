FATİH'TE YANGINDA 2 YAVRUSU ÖLEN KÖPEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE YANGINDA 2 YAVRUSU ÖLEN KÖPEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika

FATİH'TE YANGINDA 2 YAVRUSU ÖLEN KÖPEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI

6 saat önce

Fatih'te barakada çıkan yangında 1 köpek ve 2 yavrusu mahsur kaldı.

FATİH'TE YANGINDA 2 YAVRUSU ÖLEN KÖPEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI, System.String[]
Fatih'te barakada çıkan yangında 1 köpek ve 2 yavrusu mahsur kaldı. Anne köpeği çevredekiler kurtarırken, 2 yavru ise öldü.

Fatih, Seyyid Ömer Mahallesi, Çavuşbaşı Sokakta bulunan iki katlı gecekondunun arka bahçesinde bulunan barakada dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakayı sararken, içeride 2 yavrusuyla birlikte bir köpek mahsur kaldı. Evdekiler yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.  Çevredekiler de yangını söndürmek için yardıma koştu. Anne köpek vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 2 yavru barakada öldü. Barakadaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

"ÜÇ HAYVAN VARDI BİRİNİ KURTARABİDİK"

Yangını fark edip, köpeği alevlerin içinden çıkaranlardan biri olan Tarık Apa, "Biz kapıdan çıkıyorduk, birden dumanları gördük, çocuk var mı diye daldık. Daldığımızda insan göremedik, orada gördüğümüz 3 hayvan vardı. 1 hayvanı kurtarabildik, diğer 2 hayvanı kurtaramadık, üstüne su döktük kurtulması için ama kurtulamadı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gecekondunun yandığı anlar telefon kamerası

-Yangından kurtarılan köpek

-İtfaiyenin çalışmaları

-Köpeği kurtaran vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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