Fatih'te yangında can pazarı - Son Dakika
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Fatih'te yangında can pazarı

7 saat önce

Fatih'te sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Fatih'te sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen yabancı uyruklu şahıslar camlara çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri camda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Nişanca Mahallesi Asker Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede dumanlar tüm daireyi sardı. Dairede kalan aralarında kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu şahıslar, camlara çıkarak yardım bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı yangında itfaiye ekipleri camda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın alt katında bulunan bir tekstil dükkanını su bastı. Dükkan çalışanları, tekstil ürünlerini kurtarma yarışına girdi. İçeriden çıkartılan tekstil ürünleri, cadde üzerinde yığıldı.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)

Fatih'te yangında can pazarı

İtfaiye, Sabah, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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