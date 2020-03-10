FATİH'TE YANGINDA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI (1) - Son Dakika

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FATİH'TE YANGINDA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI (1)
6 saat önce
Alper KORKMAZ / Fatih Kumkapı'da 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:29 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ/
Fatih Kumkapı'da 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar pencerelere çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyenleri merdivenle tahliye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü ayakta tedavi edilirken anne ve bebeği tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin çalışmaları
-Merdivenle kurtarılanlar
-Detaylar
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