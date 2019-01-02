Fatih'te Yangının Ardından Çöken Binanın Enkazında 1 Kişinin Daha Kaldığı Öğrenildi.
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IHAAW193322-ASA/02-01-2019- Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazında 1 kişinin daha kaldığı öğrenildi.
IHAAW193322-ASA/02-01-2019
- Fatih
'te yangının ardından çöken binanın enkazında 1 kişinin daha kaldığı öğrenildi. Enkaz altında kalan kişi ekipler tarafında çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 02.01.2019 19: 33: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:39 Kaynak: İHA
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