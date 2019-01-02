Son Dakika Haberleri: Fatih'te Yangının Ardından Çöken Binanın Enkazında 1 Kişinin Daha Kaldığı Öğrenildi.

Fatih'te Yangının Ardından Çöken Binanın Enkazında 1 Kişinin Daha Kaldığı Öğrenildi.

25 dakika önce

Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazında 1 kişinin daha kaldığı öğrenildi.

Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazında 1 kişinin daha kaldığı öğrenildi. Enkaz altında kalan kişi ekipler tarafında çıkartılarak ambulansa alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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