FATİH'TE YANKESİCİLİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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FATİH'TE YANKESİCİLİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

6 saat önce

Fatih'te, yankesicilik yaptıkları güvenlik kamera görüntülerine yansıyan 1'i çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH'TE YANKESİCİLİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA, System.String[]

Fatih'te, yankesicilik yaptıkları güvenlik kamera görüntülerine yansıyan 1'i çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Güven Timleri, 2 Ocak günü, Millet Caddesi Çapa tramvay durağında yaşı küçük olan B.G. isimli kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüpheli hakkında araştırma yapan polis, B.G.'nin geçtiğimiz sene içerisinde Fatih'te yaşanan 3 yankesicilik olayının şüphelisi olduğunu belirledi. B.G.'nin yolda çocuğuyla birlikte yürüyen bir kadına arkadan yaklaştığı ve yankesicilik yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güven Timlerinin çalışmalarının devamında ise, 3 Ocak günü saat 22.15 sıralarında yine Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Aslı E.(45) ve Sibel D.(45) isimli şüphelileri durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Sibel D. İsimli şüpheli polise sahte kimlik gösterirken, Aslı E. isimli şüphelinin Fatih'teki bir yankesicilik olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyete getirilerek sorgu işlemleri yapılan B.G., Aslı E. ve Sibel D., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası


- İstanbul
Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
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