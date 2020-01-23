Fatih'te yankesicilik yapan şahsılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yankesicilik yapan şahsılar yakalandı - Son Dakika

Fatih'te yankesicilik yapan şahsılar yakalandı

6 saat önce

Fatih'te yankesicilik yapan şahıslar, yakalandı.

Fatih'te yankesicilik yapan şahsılar yakalandı, System.String[]

Fatih'te yankesicilik yapan şahıslar, yakalandı. Şüphelilerin yankesicilik yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, "yankesicilik" konusu ile ilgili Fatih'te yürütülen çalışmalar kapsamında; 2 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Millet Caddesinde bulunan Çapa tramvay durağında şüphe üzerine B.G. isimli yaşı küçük şahsı durdurdu. Yapılan araştırmalarda, şahsın 2019 yılı içerisinde Fatih ilçesinde 3 ayrı "yankesicilik" suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi.


Çalışmaların devamında 3 Ocak günü saat 22.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Aslı E. (45) ve Sibel D. (47) isimli şahıslar şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerden Sibel D. isimli şahıs görevlilere sahte kimlik gösterdi. Aslı E. isimli şahıs ile ilgili yapılan araştırmalarda şahsın Fatih'te meydana gelen 1 "yankesicilik" suçunun faili olduğu tespit edildi.


Yakalanan şüphelilerden B.G. isimli yaşı küçük şahıs ile Aslı E. (45) ve Sibel D. (47) isimli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahısların yankesicilik yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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