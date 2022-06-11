Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

11.06.2022 19:42

İstanbul Fatih'te kalabalık alanlarda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih'te kalabalık alanlarda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kalabalık noktalarda kişilerin dikkat dağınıklığından faydalanan bir şüphelinin, cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki ayrı yankesicilik suçuna yönelik ele geçirdikleri dijital materyalleri değerlendirerek şüphelinin Ş.T. olduğunu tespit etti.

İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalanan Ş.T, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Biber gazı sıkarak askerin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı Biber gazı sıkarak askerin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement