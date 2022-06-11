Ekipler, iki ayrı yankesicilik suçuna yönelik ele geçirdikleri dijital materyalleri değerlendirerek şüphelinin Ş.T. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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