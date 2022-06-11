Fatih'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih'te kalabalık alanlarda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kalabalık noktalarda kişilerin dikkat dağınıklığından faydalanan bir şüphelinin, cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, iki ayrı yankesicilik suçuna yönelik ele geçirdikleri dijital materyalleri değerlendirerek şüphelinin Ş.T. olduğunu tespit etti.
İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalanan Ş.T, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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