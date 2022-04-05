FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

05.04.2022 14:07

FATİH'te çıkan tartışmada arada kalan Suriye uyruklu Moaz Aspar'ı öldüren şüpheliler yakalandı.

FATİH'te çıkan tartışmada arada kalan Suriye uyruklu Moaz Aspar'ı öldüren şüpheliler yakalandı. İki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "Biz 80 bin lira alacağımızı almaya gittik. Bizi dövdüler. Olay günü de bizim amacımız korkutmaktı. Ama böyle bir şey gerçekleşti" dediği öğrenildi.

Olay, Fatih Tahtakale Tomruk Sokak'ta geçen perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Tahtakale'de cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mecnun Avuoğlu kendisiyle telefon ticareti yapan Mehmet Can K. ve Özhan G. arasında 80 bin liralık alacak verecek tartışması çıktı. Çıkan tartışmada işyeri sahibi alacağını almaya gelen Mehmet Can K. ve Özhan G.?yi dövdü. Bunun üzerine alacaklı iki kişi, silahla yeniden dükkana geldi. Özhan G. silahını çıkarak Mecnun Avuoğlu'ya ateş etmek istedi. Silahı tutukluk yapınca Avuoğlu kaçtı. Kurşunlardan kaçmayı başaran Avuoğlu, iş yerinin içine girdi. O sırada, arada kalan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan Aspar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı. Silahlı saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

600 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENEREK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların eşkali belirlendi. 600 kamera görüntüsü izleyen polis ekipleri, saldırganların kaçış rotasını tespit etti. İki şüpheli, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Silahı ateşleyen Mehmet Can K'nın, "Bizim Mecnun Avuoğlu'ndan 80 bin lira alacağımız vardı. Paramızı almaya gittik. Ama bizi dövdüler. Olay günü de bizim amacımız korkutmaktı. Ama böyle bir şey gerçekleşti" dediği öğrenildi. Mehmet Can K. ve Özhan G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Suriye, Aspar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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