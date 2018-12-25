Son Dakika Haberleri: Fatih'te Yaşlı Adamın Üzerine Reklam Tabelası Düştü...o Anlar Kamerada

Fatih'te Yaşlı Adamın Üzerine Reklam Tabelası Düştü...o Anlar Kamerada

1 saat önce

Fatih'te yaşlı adamın üzerine reklam tabelası düştü.

Fatih'te yaşlı adamın üzerine reklam tabelası düştü...O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te kaldırımda dinlenen yaşlı adamın üzerine reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Sururi Mahallesi Tarakçı Cafer Sok'ta yaşandı. Sokakta bastonuyla yürüyen Mustafa Yılmaz isimli yaşlı adam, dinlenmek için kaldırım kenarına oturdu. Bir süre dinlenen yaşlı adamın üzerine, rüzgar nedeniyle yerinden çıkan 2. kattaki reklam panosu düştü. Neye uğradığı şaşıran yaşlı adam acılar içerisinde yere yığılırken, çevredeki esnaf yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın omuzunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.
O anlar kamerada
Yaşlı adamın üzerine reklam panosu düşmesi, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bastonuyla sokakta yürüyen Mustafa Yılmaz, dinlenmek için kaldırım kenarına oturuyor. Bir süre sonra yaşlı adamın üzerine reklam panosu düşüyor. Yaşlı adam acılar içerisinde kıvranırken, çevredeki esnaf yardıma koşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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