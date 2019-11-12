Son Dakika Haberleri: Fatih'te yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı
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Fatih'te yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı

6 saat önce

Fatih'te sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, geriye doğru manevra yapan kamyonetin altında kaldı.

Fatih'te yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı, System.String[]

Fatih'te sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, geriye doğru manevra yapan kamyonetin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetin geri manevra yapması sonucu yaşlı kadının kamyonet altında kaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T yönetimindeki 34 FA 5241 plakalı kamyonet, sürücüsünün sokak üzerinde geriye doğru manevra yaptığı esnada yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları o alandan uzaklaştırdı.


Yaşlı kadının üzerinden kimlik çıkmayınca polis, yaşlı kadını fotoğraf yardımıyla teşhis etmeye çalıştı. Yaşlı kadının fotoğrafını çevredeki kişilere gösteren polis ekipleri, kadının kimliğini belirlemeye çalıştı.


Kaza anı güvenlik kamerasında


Yaşanan kaza anı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde geri geri gelen kamyonetin yaşlı kadına çarparak altına aldığı görülüyor.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sabah, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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