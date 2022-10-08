Son Dakika | Fatih'te yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Fatih'te yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı...O anlar kamerada

08.10.2022 11:56

Son dakika haber: Fatih'te yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı.

Fatih'te yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir kişi, şarküteri önünde duran 3 aylık köpeği önce sevdi, sonra kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltese cinsi 3 aylık yavru köpeği dükkanın önünde bırakan Seçkin Türk, içeride kahvaltı yapıyordu. O sırada sokak üzerinde yürüyen bir kişi, yavru köpeğin yanına gelerek sevmeye başladı. Kendisine kimsenin bakmadığından emin olan adam, yavru köpeği kucaklayarak hızla sokaktan uzaklaştı.

Dükkandan dışarı baktığında yavru köpeğin orada olamadığını fark eden Seçkin Türk, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yavru köpeğin bir kişi tarafından çalındığını gören Türk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Seçkin Türk, Hera'nın bir an önce bulunmasını istiyor.

"Kamerada kucağına alıp götürdüğünü gördük"

Güvenlik kamerasında bir vatandaşın köpeği kucaklayıp götürdüğünü gören Seçkin Türk, "Sabah biz dükkanı içerisinde kahvaltı yaparken köpek dışarıda oynuyordu. Sahipsiz zannedip mi aldılar yoksa çalarak mı götürdüler bilmiyoruz. İzlediğimiz kamera görüntülerinde köpeği resmen çaldığı ortada, köpek birden kayboldu. Bir iki dakika içerisinde aradığımızda köpeği bulamadık daha sonradan kameradan baktığımızda kucağına alıp götürdüğünü gördük. Yaklaşık 1 aydır bizimleydi. 3 aylık bir köpekti. Değer olarak yanımızda bir arkadaş gibi ayırmayacağız bir köpekti. Maddi açıdan değil ama manevi açıdan bizim için çok değerliydi. Emniyete şikayette bulunduk. Şu an kamera kayıtları araştırılıyor" diye konuştu.

"Şikayette bulunduk"

Köpeği bir arkadaşından aldığını söyleyen Türk, "İsmi Hera'ydı. Köpek sahipsiz değil, sahibi var. Eğer farklı düşünüp aldıysa geri getirmesini istiyoruz. Biz zaten şikayette bulunduk. Kamerada hırsızlık olarak biliniyor, görülüyor. Her türlü işlemi yaptırırız ona. Tasması yoktu. Çünkü köpeğin yaşı küçük. İlk aşısı dün yapılacaktı. Çalındığından dolayı yapılamadı. Çipi o zaman takılıyordu. Kimliği verilecekti ama verilmedi" dedi.

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Kaynak: İHA

Seçkin Türk, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Fatih'te yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Fatih'te yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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