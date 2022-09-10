Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına araç çarpmıştı. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kadınlar, çocuklarıyla yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada bir panelvan tipi bir araç hızlı şekilde çarpıyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem almış, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Dehşete düşüren kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kadınların bebek arabası ve çocuklarla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye araba çarpmıştı! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika