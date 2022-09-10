Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem almış, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Dehşete düşüren kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kadınların bebek arabası ve çocuklarla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor.

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına araç çarpmıştı. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kadınlar, çocuklarıyla yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada bir panelvan tipi bir araç hızlı şekilde çarpıyor.

Kaynak: İHA

Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye araba çarpmıştı! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.