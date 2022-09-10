Fatih'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye araba çarpmıştı! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Fatih'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye araba çarpmıştı! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı

10.09.2022 16:10

Fatih'te 3 kadın, bebek arabası ve 2 çocukla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu kaza geçirmişti. O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına araç çarpmıştı. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kadınlar, çocuklarıyla yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada bir panelvan tipi bir araç hızlı şekilde çarpıyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem almış, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Dehşete düşüren kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kadınların bebek arabası ve çocuklarla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye araba çarpmıştı! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye araba çarpmıştı! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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