Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı - Son Dakika

Fatih'te yeni normalle beraber nikahlar kıyılmaya başlandı

-Törene az sayıda yakınları da katıldı

İSTANBUL - Korona virüse karşı normalleşme adımları kapsamında bugünden itibaren çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı. Fatih'te de evlenmek isteyen çiftler maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek dünya evine girdi.

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı normalleşme adımları çerçevesinde çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı. Evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarına koştu. Çiftler yeni normal kurallarıyla nikah salonlarına alındı. Fatih Belediyesi Ali Emiri Nikah Salonu'nda da evlenmek isteyenler ve yakınları maskesiz içeri alınmazken ilk girişlerinde de ateşleri ölçüldü. 280 kişilik salona ise sadece 20 kişinin alınmasına izin verildi. Çiftler ve yakınlarına sık sık içeride sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca misafirlerin oturduğu koltuklar arasında mesafe bırakıldı. Takı töreninin ise dışarıda yapılmasına müsaade edildi. Dünya evine girmek isteyenler bir yandan evliliğin mutluluğunu yaşarken diğer yandan bütün yakınlarıyla bir arada olamamanın hüznünü yaşadı.

"Önemli olan zor zamanlarda bir şeyleri yapabilmek"

Gelemeyen yakınları için sosyal medyadan canlı yayın yaparak mutluluklarını ortak ettiklerini dile getiren Hilal Otyakmaz, "Heyecanlıyız. Çekimden geliyoruz buraya. Korona virüs sürecinde olduğu için artı bir heyecan oldu herhalde. Mutluyuz. Başta biraz üzüldük. Ama sosyal medya ile yakın çevremize canlı yayın yapacağımız için en azından bu şekilde mutluluğumuza ortak etmiş olalım dedik. Önemli olan zor zamanlarda bir şeyleri yapabilmek. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlı imkanlara rağmen mutluyuz"

Önemli olanın pandemi sürecinde yakınlarına virüs bulaştırmamak olduğunu belirten Şuayip Aydın, "Kısıtlı imkanlara rağmen mutluyuz. En önemlisi salgının yakınlarımıza bulaşmasını önlemek. Ondan sonra da bizim sevincimiz geliyor. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Evlilik için net günümüz belli değildi ama belli bir aşamaya geldikten sonra pandemi ortaya çıktı. Sonra bir bekleyelim dedik. Baktık ki pandemi uzayacak, bizde beklemeyi bıraktık" diye konuştu.