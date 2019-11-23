Fatih'te yerinden çıkan su mazgalı ortalığı savaş alanına çevirdi

Su mazgalı yerinden çıktı, 15 araç yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih Sahil yolunda bir su mazgalının yerinden çıkması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda, vatandaşlar yol ortasında araçlarını tamir etmeye çalışırken, ölümden dönen sürücüler yaşananlardan dolayı isyan etti.

Olay, dün saat 10.30 Kennedy Caddesi üzerinde Kocamustafa bağlantı yolunun altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altında bulunan su mazgallarının vidalarının gevşemesi sonucu mazgallardan birisi araçların geçişi sırasında yerinden çıkarak yola fırladı. Durumu fark etmeyen sürücüler, mazgal kapağının üzerinden geçtikten sonra araçları arıza vermeye başladı. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda büyük bir faciadan dönülürken yol kenarına güçlükle çekilen araçlar tamir edilmeye çalışıldı.

Bazı araçların lastikleri patlarken bazı araçların motor arızası verdiği ve hava yastıklarının patladığı görüldü. Yol üzerinde can güvenliğinin olmaması sebebiyle, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun iki şeridini trafiğe kapatarak yol üzerinde kontrollü geçişi sağladı. Karayolları yol bakım ekipleri olay yerine gelerek bölgede mazgalların tamir ve onarımını yaptı. Öte yandan uzun araç kuyruklarının oluştuğu olay sonrasında vatandaşlar önlem alınmadığı için bu duruma isyan etti. Araçlarında aileleriyle sürücüler büyük korku yaşarken, sürücüler durumun yasal takipçisi olacaklarını belirtti.

"Kimse önlem almamış"

Aracının tekeri parçalanan Uğur Akgürgen, "Köprü altında mazgal var orada yerinden çıkmış üzerinden geçtik son durumda budur. Bir tek ben değil benim gibi 4 tane arkada, önde 4 araba Allah korusun can güvenliğimiz yok. Kimse önlem de almamış araba yukarıya çıktı indi resmen, tutmasak zincirleme kaza olacaktı" dedi.

"Ölümden döndük"

Yoldaki mazgal kapağı yüzünden ölümden döndüklerini aktaran Zülfü Sönmez, "Bakırköy istikametinden Eminönü istikametine geliyorduk, köprünün altında su mazgallarının olduğu bölge var. Mazgalın bir tane yerinden çıkmış yol ortasına gelmiş. Yukarından aşağıya gelen çok sayıda araç üzerinden geçti. Lastikleri patlayanlar oldu, hava yastığı açılanlar oldu, aracının altını vuranlar oldu. Bizler burada ölümden döndük bu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir hatadır. Biz hakkımızı savunacağız. İnsanların canının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor" diye konuştu.

"Lastiğim yarıldı"

Araç içerisinde kalabalıktık olduklarını ve çok korktuklarını belirten Emre Vidat, "Eminönü'ne doğru gidiyorduk, yolda ne olduğunu görmedik ne varsa yol üzerinde ona çarptım lastiğim yarıldı. Araç içerisinden kalabalıktık durduk yere böyle bir şeyin olmasını anlamadık. Araç içerisinde bebek vardı, yeğenim haliyle çok korktuk" ifadelerini kullandı.

(UK- MB-YM-