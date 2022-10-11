Alınan bilgiye göre, Yedikule 'de aracıyla ilerleyen Şehmuz A, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve motosikletiyle yolu kapatan kağıt toplayıcısı F.O'dan yol istedi.

Kaynak: AA

Yedikule, Tragger, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı - Son Dakika

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