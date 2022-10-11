Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı - Son Dakika
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Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı

11.10.2022 22:38

İstanbul Fatih'te yol istediği kağıt toplayıcısıyla kavgaya tutuşan araç sürücüsü kabusu yaşadı. Kağıt toplayıcısının döner bıçağıyla saldırdığı talihsiz sürücü bileğinden yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alınırken, polis yabancı uyruklu şahsı yakalayarak geri gönderme merkezine teslim etti.

İstanbul Fatih'te kağıt toplayıcısından yol isteyen araç sürücüsü ölümden döndü. Yedikule'de bir ara sokakta aracıyla seyir halinde olan Şehmuz A., motosikletiyle yolu kapatan yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı F.O.'dan yolu açmasını istedi.

CEVABI DÖNER BIÇAĞI OLDU

Yolun açılmasını bekleyen Şehmuz A. hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinirlenen F.O., çıkan tartışmada Şehmuz A.'yı yanında taşıdığı döner bıçağıyla yaraladı. El bileğinden yaralanan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Şehmuz A. vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİ

Magandalığa soyunan kağıt toplayıcısı F.O. olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.O. emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

DÖNER BIÇAĞINI DEFALARCA SALLADI

Öte yandan kağıt toplayıcısının sürücüye saldırdığı anları bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde kağıt toplayıcısının elindeki döner bıçağını Şehmuz A.'ya defalarca salladığı, kendisini korumak isteyen sürücünün araçtan indiği anda bileğinden yaralandığı görüldü. Ayrıca, F.O.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması da kameralara yansıdı.

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Kaynak: AA

Yedikule, Tragger, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı - Son Dakika

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