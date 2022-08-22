FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI

22.08.2022 11:14

FATİH'te yol kenarında yürüyen yayaya İETT otobüsü çarptı, şoför durmayarak yoluna devam etti.

FATİH'te yol kenarında yürüyen yayaya İETT otobüsü çarptı, şoför durmayarak yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, 20 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Fatih Topkapı Sulukule Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kişiye hızla ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, yere savrulurken şoför durmayarak yoluna devam etti. Yaralı adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği adam kazayı hafif yaralı atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarındaki yayaya çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken otobüs şoförü ise yoluna devam ediyor.

"BAYAĞI KORKMUŞTU"Caddede esnaf olan Mert Sevinç, "Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. 40-47 yaşlarında bir vatandaş yukarı doğru çıkarken otobüsü görmedi. İETT otobüsü de biraz hızlı geliyordu. Vatandaşa çarptıktan sonra direkt durak alanına gitti. Biz durdurmaya çalıştık. Ambulans da yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının durumu inşallah iyidir. Bayağı korkmuştu. Otobüsü de durduramayınca adam da ne yapacağını bilemedi. Mecburen polisi çağırdık. Polis de geldikten sonra kamera görüntülerini verdik" dedi.

YORUMLAR
500
Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı Fatih'te 'Narkotik Dar Alan' uygulaması Fatih'te 'Narkotik Dar Alan' uygulaması
Kaynak: DHA

Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:48 Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:17:52. #1.11#
SON DAKİKA: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement