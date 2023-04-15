Taksi şoförü bıçak çekti, kavga çevredekiler tarafından kaydedildi - Son Dakika
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Taksi şoförü bıçak çekti, kavga çevredekiler tarafından kaydedildi

15.04.2023 10:31

FATİH'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında sinirlenen taksi şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçak çekti. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü ve taksi şoförü aracından inerek yol ortasında tartışmaya devam etti. Taksi şoförü sinirlenerek araçtan aldığı bıçakla sürücünün üstüne yürüdü. Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar bir süre sonra ancak yatıştırılabildi. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, sokakta trafik durma noktasına geldi.

FATİH'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında sinirlenen taksi şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçak çekti. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü ve taksi şoförü aracından inerek yol ortasında tartışmaya devam etti. Taksi şoförü sinirlenerek araçtan aldığı bıçakla sürücünün üstüne yürüdü. Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar bir süre sonra ancak yatıştırılabildi. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, sokakta trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Taksi şoförü bıçak çekti, kavga çevredekiler tarafından kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksi şoförü bıçak çekti, kavga çevredekiler tarafından kaydedildi - Son Dakika
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