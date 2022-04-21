FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

21.04.2022 12:27
FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

FATİH'te iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü.

FATİH'te iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı kavga, taraflardan biri kendi otomobiline binerek uzaklaşmasıyla sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Yavuz Selim Caddesi'nde dün öğle saatlerinde iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otomobillerinden inen sürücüler tekme tokat kavga etti. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Sürücülerden biri zaman zaman kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. Kavga nedeniyle trafikte ilerleyemeyen diğer araç sürücüleri kornaya basarak tepki gösterdi. Yaşanan kavga, taraflardan biri kendi otomobiline binerek uzaklaşmasıyla sona erdi. Diğer sürücü bağırarak kendi otomobilini tekmeledikten sonra beraberindeki iki kişiyle otomobiline binerek uzaklaştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

YORUMLAR
500
Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika


Son Dakika
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:43:49. #1.11#
SON DAKİKA: FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement