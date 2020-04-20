Fatih'te yola tezgah açan iki arkadaştan anlamlı uygulama - Son Dakika

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarının yapıldığı bu günlerde iki arkadaş ihtiyaç sahipleri için bir proje başlattı. Fatih'te yol kenarına bir tezgah kuran yardımseverler "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla vatandaşların bıraktıkları gıdaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini sürdürdüğü bu günlerde vatandaşlara 'Evde kal' çağrıları yapılıyor. Birçok insanın evlerinden çıkmadığı ve çalışamadığı bu dönemde Fatih'de iki arkadaş bir proje başlattı. Fındıkzade Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerine bir tezgah kuran Abdullah Yavuz ve Erdem Örnek, "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla yardımsever vatandaşların getirdikleri gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi kişilere sunuyor. Kadın kuaförü ve tekstilci olan iki arkadaşın imkan sahibiyle ihtiyaç sahibini buluşturma projesinde makarna, bulgur, yağ, yumurta ve süt gibi bir çok gıda malzemesi ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

İnsanların ilgisinin oldukça fazla olduğunu söyleyen 39 yaşındaki kadın kuaförü Abdullah Yavuz, "Sağlık Bakanlığımızın 'Evde kal' çağrısına uyulması gerekiyordu. Biz 20-65 yaş arası ne yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medyadan ilham alarak böyle bir projeye başvurduk. Haliyle tezgahın başında duruyoruz. İmkan sahiplerine kendimizi göstermemiz gerekiyor. İhtiyaç sahibini de Allah bize gönderiyor. İnsanlar sağ olsun ilgileniyor. Biz de tezgahın başında duruyoruz" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HER KOŞULDA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Projeyi arkadaşıyla birlikte başlatan Erdem Örnek ise, "İmkan sahibiyle ihtiyaç sahibini buluşturma projemiz bu. Çok memnunuz. Umarım tüm mahallelere, tüm semtlere yayılır. Pirinç, makarna, bulgur, yumurta, yoğurt, salça aklınıza gelebilecek mutfaktaki temel gıda ihtiyaçlarımız neyse biz hepsini burada bulundurmaya çalışıyoruz. Sağ olsun eş, dost, arkadaşlar yardım ediyorlar. İhtiyaç sahiplerine her koşulda yardım etmeye çalışıyoruz. Öğlen 12.00 gibi geliyoruz akşam saat 19.30'a kadar tezgahımızın başında duruyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerini mağdur etmemek adına sabahtan akşama kadar başında duruyoruz. İmkan sahiplerini de mağdur etmemiş oluyoruz çünkü onlar da gönül rahatlığı içerisinde aldıkları ürünleri bize teslim edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAMIYORUZ, ALLAH KURTARSIN BİR AN ÖNCE"

Bu dönemde çalışamadığını söyleyen ve ihtiyaçlarını "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" tezgahından karşılayan Atalay Şafak, "Bu işsizlikte bu sıkıntıda çok iyi geldi. Alıyoruz Allah razı olsun iki, üç parça. İhtiyacımız var alıyoruz. Herkes yapsa yardım etse keşke. Çalışamıyoruz, rahatsızlığımız da var. Allah kurtarsın bir an önce de işimize bakalım" diye konuştu.

İhtiyacı olan kişilere faydalı olmak için tezgaha gıda malzemesi koyan Kezban Tozak, "Kardeşimden duydum. Kardeşim de koymuş, ablam da koymuş ben de ihtiyacı olan kişilere faydalı olmak istedim. Çok hoşuma gitti. Umarım daha yaygın olur" şeklinde konuştu.

(İHA)