Fatih'te yolcu seçen 3 taksiciye ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te yolcu seçen 3 taksiciye ceza

03.10.2022 15:51
Fatih'te yolcu seçen 3 taksiciye ceza

İSTANBUL (İHA) – Fatih'te gerçekleştirilen taksi denetiminde, 3 şoföre yolcu seçmekten bin 823'er liradan ayrı ayrı para cezası yazıldı.

İSTANBUL (İHA) – Fatih'te gerçekleştirilen taksi denetiminde, 3 şoföre yolcu seçmekten bin 823'er liradan ayrı ayrı para cezası yazıldı. Cezai işlem uygulanan ticari taksiler, 10'ar gün boyunca trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih Aksaray'da taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksi şoförlerinin gerekli evrak ve belgeleri bulundurup bulundurmadığı kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığına, yolcu seçip seçmediğine ve taksimetreye yönelik kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, yolcu seçen 3 taksiciye ise bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, yolcu seçtikleri tespit edilen taksicilerin araçları 10 gün trafikten men edildi.

"Saat 2, ben 3'te arabayı teslim edeceğim"

Cezai işlem uygulanan Şoför Abdurrahim Kara, "Hiçbir şey demedim. Eminönü'ne gideceğim dedi. Ben de karşıya geç dedim. Bana ceza yazdı, arabayı bağladı. Başka hiçbir şey yok. Saat 2, ben 3'te arabayı teslim edeceğim" dedi.

Diğer Şoför Fahrettin Bakış, "Ben de bilmiyordum ne yazacağını? Bir arkadaşa sordum, '200 lira yazar' dedi. Baktım, polis geldi, hemen beni çevirdi" şeklinde konuştu.

"Biz çalışmıyoruz, siz de çalışmayın"

Denetimde ceza kesilmesine tepki gösteren Şoför Salim Gençal, "Mecbur pazarlık yapacak. Ama bizim taksicilerde iş yok. Çekin taksileri İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanına, çalıştırmayın. Biz çalışmıyoruz, siz de çalışmayın. Oradan yolcu alıyorsun yasak, buradan alıyorsun yasak. Nerede duralım biz?" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fatih'te ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi Fatih'te ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yolcu seçen 3 taksiciye ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te yolcu seçen 3 taksiciye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement