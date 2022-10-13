Son dakika haberleri! Fatih'te yolda cüzdan bulan temizlik işçisi polise teslim etti

Fatih'te yolda içinde para ve döviz olan cüzdan bulan temizlik işçisi, polise teslim etti.

Fatih Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Akay, yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti.

Daha önce de aynı şekilde yolda düşürülmüş cüzdana denk geldiğini belirten Akay, şöyle devam etti:

"6 senedir bu işte çalışıyorum. Sabah 06.00'da iş başı yaptım. İlk tur temizliği yaptım. İkinci turda Ankara Caddesi'ne gelince yerde cüzdan buldum, içinde belli bir miktar lira ve döviz vardı. Hemen vardiya amirimi arayıp bilgi verdim, onlar da polisi aradı ve polise teslim ettim. Daha önce de böyle cüzdan buldum. 5 çocuğum var, boğazımızdan haram lokma geçmedi."