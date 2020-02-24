Fatih'te yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Fatih'te yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Fatih'te bir apartmanın birinci katından düşen 67 yaşındaki V.Y. isimli erkek şahıs hayatını kaybetti.

Fatih'te bir apartmanın birinci katından düşen 67 yaşındaki V.Y. isimli erkek şahıs hayatını kaybetti. Yaşanan olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olay, saat 05.15'te Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katından erkek bir şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

Şahsın sokak üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan şahsı inceleyen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği düşünülen kişinin yaşının 67 ve isminin de V.Y. olduğu öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

V.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Fatih'te yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci velisi, kızı ile tartışan öğrenciyi müdürün odasında yumrukladı! Olay anı kamerada
Sevdiği kızla evlenemeyen çocuk, başlık parası yüzünden intihar edince aşiret başlık parasını yasakladı Kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çalan şüpheliler yakalandı Büyükçekmece sahilinde yürüyüş yapan kadın, bir kadının cansız bedenine rastladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı
14:58 Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu
14:55 Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 15:48:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]