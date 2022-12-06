Yumruklu saldırıya uğrayan polisin ateş ettiği şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yumruklu saldırıya uğrayan polisin ateş ettiği şahıs hayatını kaybetti

06.12.2022 23:37

İstanbul Fatih'te göreve giden polis memuruyla sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Polis memuru, kavgada kendisine yumruk atan kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yaşamını yitirirken şahsın yakınları hastaneye akın etti.

İstanbul Fatih'te akşam hareketli saatler yaşandı. Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve H.G. isimli 3 kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KENDİSİNE YUMRUK ATAN ŞAHSI VURDU

İddiaya göre; H.G., tartışma sırasında polis memuru K.A.'ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., H.G.'yi silahla ateş ederek yaraladı. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan H.G. yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G., kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FATİH'TE YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAYAN POLİS ATEŞ ETTİ: 1 ÖLÜ

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Olayı duyan H.G.'nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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Fatih'te görev yerine giden polise 3 kişi saldırdı: 1 ölü Fatih'te görev yerine giden polise 3 kişi saldırdı: 1 ölü (Ek bilgi ve fotoğrafla) Fatih'te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü (Ek bilgi ve fotoğrafla) Fatih'te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

Katip Kasım Mahallesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumruklu saldırıya uğrayan polisin ateş ettiği şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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