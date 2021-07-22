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FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR - Son Dakika

FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR

22.07.2021 15:57

FATİH'te zabıtanın el koyduğu karton kağıtları bırakmak istemeyen kağıt toplayıcıları ortalığı savaş alanına çevirdi.

FATİH'te zabıtanın el koyduğu karton kağıtları bırakmak istemeyen kağıt toplayıcıları ortalığı savaş alanına çevirdi. Kağıt toplayıcıları, kamyontte konulan karton kağıtları sokağa fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Çemberlitaş Emin Sinan Hamamı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri kağıt toplayıcılarının çöplerini belediyenin atık toplama kamyonuna koydu. Kağıt toplayıcıları da zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Topladıkları karton kağıtları bırakmak istemeyen grup, kamyonetin üstüne çıkarak karton kağıtları sokağa fırlatmaya başladı. Sıklıkla turistlerin kullandığı sokakta meydana gelen olayda sokak savaş alanına döndü. Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri personelleri uzun uğraşlar sonunda sokağı temizledi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay günü yaşananlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kağıt toplayıcılarının kamyonun üzerinden topladıkları karton kağıtları rastgele sokağa fırlattıkları görülüyor.

FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR

Çemberlitaş, Zabıta, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR - Son Dakika


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