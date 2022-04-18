FATİH'TE ZAM SONRASI TAKSİ DENETİMİ MANZARA DEĞİŞMEDİ - Son Dakika

FATİH'te taksicilere yönelik denetim yapıldı. Çalışmada ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Denetimde, yolcuyu kendi istikameti üzerine gitmek koşuluyla taksisine alan sürücünün taksisi bağlanarak bin 823 lira para cezası kesildi. Ayrıca uygulamada 4 taksiciye de emniyet kemeri takmadığı için 196'şar lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Aksaray Metro İstasyonu önünde bekleyen sivil trafik polisleri, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında durdurdu. Yolcuyu, Zeytinburnu'a gitmek koşuluyla taksisine alan sürücü, denetim noktasında durduruldu. Sürücüye, yolcu seçmekten aracı bağlanarak bin 823 lira para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen 4 taksiciye 196'şar lira para cezası kesildi.

BAHÇEŞEHİR'E GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ, DEĞİŞİM SAATİ OLDUĞUNU BELİRTTİM

Yolcu seçtiği için kendisine para cezası kesilen Taksici Murat Yüzügüldü, Değişim saatim geldi. Yolcuya nereye gideceğini sormadım. Elini kaldırınca durdum ve arabama bindi. Bahçeşehir'e gideceğini söyledi, değişim saati olduğunu belirttim. Ben hakkımı haram ediyorum. Değişim saati olduğunu söyledim. Arabayı 15.00'te teslim edecektim şeklinde konuştu.

DALGINLIĞIMA GELDİ

Emniyet kemeri takmayan Taksici Gültekin Diger, Kemerimi normalde takarım. Bu sefer dalgınlığıma geldi diye konuştu. Taksici Muhsin Özcan ise 'Normalde kemerimi takarım, yakın olduğu için takmadım dedi.