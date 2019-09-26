Son Dakika Haberleri: Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı
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Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı

32 dakika önce

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve depremde zarar gören 3 tarihi bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı, System.String[]

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve depremde zarar gören 3 tarihi bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedilirken, çalışma drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binaların öncelikle doğalgaz hatlarını keserek önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından tarihi binalar ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedilirken, çalışmalar drone ile de havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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