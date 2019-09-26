Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı

Yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan ve depremde de zarar gören 3 tarihi bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı ise kameralar tarafından kaydedilirken, çalışma drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını keserek önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından tarihi binalar ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı ise kameralar tarafından kaydedilirken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.