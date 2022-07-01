Fatih'te zehir tacirlerine operasyon

İSTANBUL Fatih'te zehir tacirlerinin bulunduğu bir adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucundan 3 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. 27 ve 28 Haziran tarihinde yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda T.C., A.C. ve S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 2 bin 8 adet extacy, 85,75 gram metamfetamin, 55 gram marihuana, 10 adet fişeklenmiş halde toplam 8,05 gr kokain, 1 adet cep telefonu, 4 bin 500 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 29 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edildi.