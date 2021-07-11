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Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı

11.07.2021 13:59

Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı Fatih'te turist taşıyan otobüse iki ticari araç çarptı.

Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te turist taşıyan otobüse iki ticari araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Olay anını anlatan otobüs şoförü, "Ben ışıklarda duruyordum iki tane taksi arkada kaza yaptı. Geldiler bize vurdular arkadan. Bizle alakalı bir şey yok. Yolcumla beraber mağdur olduk" dedi.

Olay, bugün öğlen saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine dönmek isteyen ve yerli turist taşıyan 54 ABB 460 plakalı otobüse, aynı güzergahta seyir halinde bulunan Yusuf Ulucan idaresindeki 34 TEC 97 plakalı ticari taksi ile Bülent Karakaya'nın kullandığı 34 TBM 32 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki taksinin sürücüsü ve bir takside bulunan yolcu Dilek Karabulut yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olaya karışan otobüs şoförü, "Ben ışıklarda duruyordum iki tane taksi arkada kaza yaptı geldiler bize vurdular arkadan. Bizle alakalı bir şey yok. Yolcumla beraber mağdur olduk. Sultanahmet'e gidecektik tur otobüsü bu. 15 aydan beri her taraf kapalı Sultanahmet'te namaz kılacaktık nasip olmadı. Yolcu vardı içerde araba doluydu" dedi.

Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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