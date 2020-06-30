Fatih'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Fatih'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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