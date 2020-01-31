FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1) - Son Dakika

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FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1)
10 dakika önce
FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yoldan ve olay yerinden genel
Araçlardan görüntü
Otomobilde sıkışan yaralılardan görüntü
Araçlarda sıkışan kişilerin kurtarılma anları
Yaralıların ambulanslara alınması
Genel ve detaylar
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