FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1) - Son Dakika

FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1)

10 dakika önce

FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yoldan ve olay yerinden genel

Araçlardan görüntü

Otomobilde sıkışan yaralılardan görüntü

Araçlarda sıkışan kişilerin kurtarılma anları

Yaralıların ambulanslara alınması

Genel ve detaylar


Kennedy Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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