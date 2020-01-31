Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (1) - Son Dakika

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Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (1)
1 saat önce
FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
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