Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (1) - Son Dakika

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (1)

1 saat önce

FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (1), System.String[]

FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Kennedy Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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