AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, "Elbetteki terörün temizlenmesinde en büyük katkı kahraman güvenlik güçlerimize aittir. Onların başarılı operasyonları sonucu Tunceli huzur şehri olmuştur." dedi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, partinin 7. Olağan Kongresinde delegelerin belirlenmesi için sandık başına gitti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen seçimde, delegeler davul zurnalarla karşılandı ve halaylar çekildi.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Tek, Tunceli'de ilk defa delege seçiminin kongre havasında yapıldığını söyledi.

Terör bölgesinde siyaset yapmanın zorluğuna değinen Tek, "Terör bölgesinde siyaset yapmak zordur ancak bu zorluğu kutlu davamızla kolaylaştırdık. Sizlerin verdiği güç sayesinde bugün hep birlikte güçlü bir siyasetin parçasıyız." dedi.

Tek, Tunceli'nin huzur şehri olduğunu ve bunu insanların hak ettiğini vurgulayarak, "Tunceli'de terörist sayısı her geçen azalıyor. Elbetteki terörün temizlenmesinde en büyük katkı kahraman güvenlik güçlerimize aittir. Onların başarılı operasyonları sonucu Tunceli huzur şehri olmuştur. Terörün bitmesinde siyasi iradenin de payı ve katkısı vardır. Buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Valimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonundaki güvenlik güçlerine de selam gönderen Tek, daha sonra partinin il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından delege seçimi için üyeler oy kullanmaya başladı.