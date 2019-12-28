Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Fatih'te bir kafede arkadaşını vurduktan sonra kafasına sıkan Mehmet Akif A. isimli bekçi hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti, System.String[]

Fatih'te bir kafede arkadaşını vurduktan sonra kafasına sıkan Mehmet Akif A. isimli bekçi hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, Şişli ilçe sınırları içerisinde görevli Ekrem Y. ve idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. isimli bekçiler arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Akif A. meslektaşı Ekrem Y.'yi silahla yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralanmış ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Mehmet Akif A. isimli bekçi kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ekrem Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Silivrikapı, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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