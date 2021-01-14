Fatih'teki berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Çalışmalarla ilgili gazetelere açıklamada bulunan 30 yıllık kuaför Serkan Özkanlı, salgın kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Fatih Belediyesi dükkanlarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerinin bu hizmetinden son derece memnunuz." dedi.

Özel kıyafetler giyen ekipler, Fındıkzade Kızılelma Caddesi'ndeki berber ve kuaförlere gelerek dezenfeksiyon çalışma yaptı.

Belediye tarafından kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle ilçedeki 630 erkek berberi ve kuaförlerinde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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