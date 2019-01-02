Fatih'teki Binanın Çökme Anı Kamerada
30 dakika önce
Fatih'teki binanın çökme anı kameradaİSTANBUL - Fatih Yedikule'de gece saatlerinde yana binanın çökme anı kameralara yansıdı.
Fatih
'teki binanın çökme anı kamerada
İSTANBUL - Fatih Yedikule'de gece saatlerinde yana binanın çökme anı kameralara yansıdı.
Yedikule Gençağa Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlamıştı. Kısa sürede büyüyen yangın yanan binanın çevresindeki diğer 2 binaya da sıçramıştı. Yanan binalar itfaiye ekiplerince söndürülürken Fatih Belediyesi
'ne bağlı ekipler sokak üzerine iş makineleriyle gelerek kontrollü yıkım çalışmalarına başlamıştı. Kontrollü yıkım yapıldığı sırada hasar gören bir binanın bir kısmı çöktü. Çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Görüntülerde, çevrede güvenlik önlemi alındığı ve kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiği sırada binanın bir kısmının büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
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