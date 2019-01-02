Son Dakika Haberleri: Fatih'teki Binanın Çökme Anı Kamerada

Fatih'teki Binanın Çökme Anı Kamerada

18 dakika önce

Fatih Yedikule'de gece saatlerinde yana binanın çökme anı kameralara yansıdı.

Fatih'teki Binanın Çökme Anı Kamerada, System.String[]
Fatih Yedikule'de gece saatlerinde yana binanın çökme anı kameralara yansıdı.

Yedikule Gençağa Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yanan binanın çevresindeki diğer 2 binaya da sıçradı. Yanan binalar itfaiye ekiplerince söndürülürken Fatih Belediyesine bağlı ekipler sokak üzerine iş makineleriyle gelerek kontrollü yıkım çalışmalarına başladı. Kontrollü yıkım yapıldığı sırada hasar gören bir binanın bir kısmı çöktü. Çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde, çevrede güvenlik önlemi alındığı ve kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiği sırada binanın bir kısmının büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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