Fatih'teki Binanın Çökme Anı Kamerada
1 saat önce
Fatih Yedikule'de - çıkan yangında zarar gören bina, büyük bir gürültüyle çöktü.
Fatih
Yedikule'de - çıkan yangında zarar gören bina, büyük bir gürültüyle çöktü. 2 kişinin yaralandığı olayda, binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı. Yedikule Gençağa Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yanan binanın çevresindeki diğer 2 binaya da sıçradı. Yanan binalar itfaiye ekiplerince söndürülürken Fatih Belediyesine bağlı ekipler sokak üzerine iş makineleriyle gelerek kontrollü yıkım çalışmalarına başladı. Kontrollü yıkım yapıldığı sırada hasar gören bir binanın bir kısmı çöktü. Çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevrede güvenlik önlemi alındığı ve kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiği sırada binanın bir kısmının büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor.
(Ufuk Kıvık - Vedat Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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