FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI

14.08.2022 17:28
FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI

FATİH'teki bir restoranın iki ortağı arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

FATİH'teki bir restoranın iki ortağı arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Alemdar Mahallesi Biçki Yurdu Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Bir süreden bu yana aralarındaki ortaklığa son vermek istedikleri belirtilen Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk hisse konusunda anlaşamadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine bıçak ve tabaklarla saldırdı. Bir ara tabanca da kullanılan olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis ekibine de saldırı oldu. Polis memurları bunun üzerine havaya ateş açtı. Kavgada biri polisin kurşunu ile olmak üzer iki ortak hafif yaralandı. Çıkan kavgada yaralanan, iki ortak Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Ahmet Çekiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
14:57 Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement