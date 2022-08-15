FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI

15.08.2022 10:27

FATİH'teki bir restoranın iki ortağı arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

FATİH'teki bir restoranın iki ortağı arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Alemdar Mahallesi Biçki Yurdu Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Bir süreden bu yana aralarındaki ortaklığa son vermek istedikleri belirtilen Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk hisse konusunda anlaşamadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine bıçak ve tabaklarla saldırdı. Bir ara tabanca da kullanılan olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis ekibine de saldırı oldu. Polis memurları bunun üzerine havaya ateş açtı. Kavgada biri polisin kurşunu ile olmak üzer iki ortak hafif yaralandı. Çıkan kavgada yaralanan, iki ortak Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Ahmet Çekiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE AYRILMAK İSTEYEN ORTAKLAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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